We hebben collectief een blinde vlek voor het onbetaalde werk dat 'parttime-prinsesjes' doen

Als het aan het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ligt, is er een oplossing voor het schreeuwende personeelstekort in ons land: vrouwen moeten gewoon meer werken. Want Nederland is al jaren koploper in Europa als het gaat om deeltijdbanen onder vrouwen - maar liefst 75 procent van de Nederlandse vrouwen werkt deeltijd of nog minder.

En: ‘eens deeltijd, altijd deeltijd’, blijkt uit nieuw onderzoek van het SCP. Ook wanneer de kinderen ‘oud genoeg zijn’ voelen moeders geen aandrang om meer uren te gaan werken. En dat moet maar eens afgelopen zijn, vinden ze in Den Haag. De parttimeprinses moeten een schop onder haar frêle yogakontje krijgen en fulltime aan het werk. En daarbij wordt zelfs met bonussen gezwaaid.



Daar gaan we weer met dat wijzende vingertje, dacht ik vanochtend toen ik over dit onderzoek las. Het is een bekende reflex om naar parttime werkende vrouwen te wijzen wanneer er wordt gekeken naar zaken als loonkloof, het zuinige aantal vrouwen aan de top van het bedrijfsleven of nu: het tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. De gedachte hierbij is steeds: vrouwen moeten gewoon wat beter hun best doen en meer uren draaien. Hup, aan het werk!

Quote Er wordt een beeld gecreëerd van verwende parttime­prin­ses­jes die, als ze niet aan het werk zijn, op yogamatjes liggen te mediteren

Wat mij iedere keer verbaast in deze discussie is dat we een collectieve blinde vlek lijken te hebben voor alle onbetaalde arbeid die deze parttime werkende vrouwen verrichten. Er wordt door critici een onterecht beeld gecreëerd van verwende parttimeprinsesjes die, als ze niet aan het werk zijn, op yogamatjes liggen te mediteren. Terwijl we weten dat ze onder de streep niet minder uren werken dan mannen, maar hun werk voornamelijk onbetaald doen. Als vrouwen geld zouden verdienen met overhemden strijken of boterhammen smeren, dan zou de wereld er heel anders uitzien.

Toch staren we ons blind op het idee dat vrouwen zich moeten opwerken naar de ‘mannelijke’ fulltimenorm, terwijl het - volgens mij - veel zinniger is om te praten over een betere verdeling van betaald en onbetaald werk. Want als we allemaal fulltime werken, wie zorgt er dan voor de boodschappen, de kinderen (die steeds later uit huis gaan) en onze ouderen?

Nee, het enorme personeelstekort in ons land lossen we niet op door parttime werkende vrouwen als zondebok aan te wijzen en te strooien met ‘fulltimebonussen’. Daarmee creëren we feitelijk een nieuw probleem. Het is bovendien niet eerlijk om de oplossing voor het tekort op de arbeidsmarkt bij de werknemers in Nederland neer te leggen, alsof wij geen zin hebben om te werken. Dat hebben we best, maar werk moet wél lonen.

Het is aan de werkgevers en overheid om ervoor te zorgen dat werken weer aantrekkelijk wordt. Met hogere salarissen, betere arbeidsvoorwaarden en... gratis kinderopvang. Geloof mij, dan staan wij volgend jaar niet meer bovenaan het deeltijdlijstje in Europa.

