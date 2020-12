We doen allemaal heel volwassen, maar we zijn het nog lang niet

Het zijn de dagen van het grote terugblikken, zo aan het einde van het jaar. Ook onze aanpak van de coronacrisis is voer voor lang napraten. Wat had anders gemoeten? Wie toonde leiderschap? Wie niet? Zijn de ons omringende landen beter af?



We kunnen er eindeloos over praten. Het enige dat voor mij als een paal boven water staat, is dat de burgers van Nederland helemaal niet zoveel eigen verantwoordelijkheid aankunnen als we al die tijd dachten.