We doen al een jaar onderzoek naar corona, maar er is nog geen medicijn. Hoe kan dat?

Als er één man is die kan vertellen wat we hebben geleerd na één jaar corona, is het infectioloog-internist Joost Wiersinga van het Amsterdam UMC. Hij hield álle wetenschappelijke literatuur bij die verscheen over Sars-CoV-2, de officiële naam van het virus. Wiersinga schreef er vorige zomer een samenvattend wetenschappelijk artikel over, dat vele honderdduizenden keren werd gelezen. Toen stond de teller op 25.000 onderzoeken.



,,En nu zijn het er al meer dan 100.000. Moet je je voorstellen. Dat zijn dus allemaal artikelen die gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften, die daarvoor hun eigen standaarden stellen, dus je kunt er vanuit gaat dat achter ieder onderzoek in elk geval serieuze intenties zitten. Het is natuurlijk niet allemaal even nuttig. Maar je ziet heel veel moois verschijnen. Echt ontzettend gaaf. Doordat iedereen er vanuit zijn of haar expertise bovenop is gesprongen, begrijpen we heel veel van de ziekte, en kunnen we die beter behandelen.’’