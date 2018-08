Waterstof-racemonster gaat de strijd aan met benzinemotoren: ‘Dit is de toekomst’

Dat debuut liep nog op een kleine sof uit. De Forze 7 viel uit, omdat de tank niet groot genoeg bleek om er een uur lang op volle snelheid mee te kunnen racen. ,,Maar die auto reed wel de derde snelste rondetijd”, vertelt Segher Brons, een van de makers. ,,De tank is nu groter, en we hebben een jaar de tijd gehad om aan de snelheid te werken. Vorig jaar wilden we kijken waar we stonden, nu willen we winnen.”



Forze is een collega van Nuna, de zonneauto die vorig jaar in Australië voor de zevende keer de World Solar Challenge won. Elf jaar geleden deed de eerste versie van Forze ook mee aan een speciale competitie voor waterstofauto’s, maar door de recessie was hier geen animo meer voor. ,,Door mee te doen aan de Supercar Challenge willen we meer aandacht genereren”, vertelt Brons. ,,Zo kunnen we ervoor zorgen dat de transitie naar waterstof sneller verloopt.”