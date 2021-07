Wateroverlast na wolkbreuk: gat in de weg en straten blank

In Rijssen is vanavond op meerdere plekken wateroverlast ontstaan na een korte maar hevige stortbui. Ook in andere plaatsen in het land kwam de regen met bakken uit de hemel.

Rijssen werd rond de klok van 20.00 uur verrast door een kortstondige maar hevige wolkbreuk. Door de bui kwamen meerdere straten blank te staan, raakten putdeksels los en lieten zelfs stoeptegels los. De brandweer moest zelfs komen, nadat er door de regen een gat in de weg ontstond.

Groningen kreeg begin van de avond fel onweer te verduren. Nabij Winsum werd zelfs een beginnende windhoos gespot.

Flink plenzen

Ook de komende dagen zorgen aanhoudende buien voor heel veel regen. Vanuit Duitsland trekken morgen, woensdag en mogelijk ook donderdag geregeld gebieden met buien ons land binnen. ,,Deze buiengebieden zijn langgerekt van vorm en trekken vaak in de lengterichting over sommige gebieden in vooral het oosten en zuidoosten van ons land. Hierdoor kan het regionaal soms meerdere uren per dag flink plenzen", vertelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Op de natste plaatsen in het oosten en zuidoosten van het land kunnen tientallen millimeters regenwater vallen, al zullen plaatselijke verschillen enorm zijn. Lokaal is tot en met donderdag meer dan 100 millimeter regen niet uitgesloten. ,,Even voor het beeld: een gemiddelde julimaand telt zo’n 80 millimeter", aldus Janssen.

In het westen en noorden van het land is het de komende dagen veel vaker droog. Op sommige plaatsen valt misschien zelfs amper neerslag.

Wateroverlast

Tientallen millimeters regen in een groter gebied kunnen op grotere schaal voor wateroverlast zorgen. Janssen: ,,Zeker in een bebouwde omgeving kunnen wegen onderlopen en in het Limburgs heuvelgebied zijn zelfs zeer lokale overstromingen niet uit te sluiten, zoals onlangs ook gebeurde. Verder kunnen flinke plassen ontstaan op velden en akkers.”

Veel groter zijn de problemen die kunnen ontstaan in onder andere de Duitse Eifel en de Belgische Ardennen. Ook in die regio’s wordt lokaal zeer veel neerslag verwacht. Vooral in de lager gelegen dalen kan veel water in korte tijd ophopen, met lokale overstromingen tot gevolg.

Na regen komt zonneschijn

Het spreekwoord dat na regen zonneschijn komt gaat wel op: vanaf zondag wordt het zomers. Vrijdag en zaterdag zijn ‘zo goed als droog’, met een graad of 20 en aardig wat zon.

