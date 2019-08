Wateroverlast door hevige regen in Gelderland: treinverkeer ligt nog hele avond plat

Vanwege de hevige regenval zijn er volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden vooral veel kelders ondergelopen. ,,Het water was op veel plekken zo'n 30/40 centimeter. Bij veel woningen en bedrijven is dit water naar binnen gegaan.”



De hevige regenval heeft ook gezorgd voor diverse ondergelopen straten in de gemeente Rheden. Zo staat onder meer de Zutphensestraatweg in Velp en de Hoofdstraat in De Steeg blank. Aan de Havelandseweg in Rheden staat het water zo hoog, dat Lonneke Hendriks haar garage bijna niet meer kan zien. ,,Die staat nu op kelderniveau”, zegt ze.



Bij basisschool De Holtbanck in Rheden zijn twee lokalen onder water gelopen. Daardoor staat er een flinke laag water in de school. Brandweerlieden hebben het water weggechept.