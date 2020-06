Wateroverlast door forse regen- en onweersbuien, straten lopen onder

In Weert in Limburg zorgden de regenbuien voor ondergelopen straten. Daar kwam in korte tijd veel hemelwater naar beneden. De brandweer is bezig met het in kaart brengen van de overlast. Weerplaza meldt verder dat een bui boven Amsterdam en de Utrechtse Heuvelrug voor wateroverlast zorgt.

Rest van de week

Na morgen blijft het weerbeeld in grote lijnen hetzelfde, meldt meteoroloog Alfred Snoek. Het is aan de warme kant en als de zon even goed doorbreekt, kan het gemakkelijk opwarmen tot een graad of 25. ,,Stabiel is het niet, dagelijks vormen zich buien. Soms gaat het op een lokaal exemplaar, op andere momenten clusteren de buien zich tot een groot buiengebied en duurt het even voor het weer droog wordt", aldus Snoek.