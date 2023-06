Water stroomt via toiletten de lokalen van school in: ‘Overal kolkende geluiden’

Maar liefst vijftig bewoners van appartementen in Hof ter Veste in Middelburg hielden het vanmiddag niet droog omdat door het ‘tijdelijke’ dak van het atrium een enorme hoeveelheid water stroomde.

Addy Krijger woont nog maar twee maanden in een appartement van Woongoed in Hof ter Veste. Haar woning op de eerste verdieping grenst aan de overdekte binnentuin, waar tijdelijk geen dak op zit. En dat heeft ze gemerkt. Door de aanhoudende buien vandaag sijpelde het water via de balustrade onder de drempel door haar woning binnen.

‘Laptop helemaal nat’

En ook via het kozijn in haar werkkamer sijpelde het water naar binnen. Op de vensterbank staan daarom overal pannetjes. ,,Mijn laptop is helemaal nat geworden. Die durf ik niet aan te zetten omdat ik niet weet of hij het nog doet. Maar dat vind ik niet het ergste. Mijn labrador durft niet van de trap af en de lift is kapot gegaan. Ik hoop dat hij het nog even kan volhouden.”

Water naar binnen

Volgens de directeur van Woongoed Reinier de Jonge moest het dak van het atrium vervangen worden en is het daarom enkele dagen geleden weggehaald. De houten steigers waar bouwvakkers overheen lopen voor die klus dekken het atrium enigszins af. ,,Die constructie kan best een buitje hebben, maar zoveel water als dit is ongekend veel. De liftschachten zijn volgelopen en over drie verdiepingen, bij vijftig bewoners is water naar binnen gelopen. Er is een liftmonteur onderweg en we zijn momenteel aan het inventariseren wat de schade is en hoe we mensen kunnen helpen. Ook willen we nog met de aannemer kijken of het mogelijk is om een tussenoplossing te vinden. Zodat dit niet nog een keer kan gebeuren.”

Bewoner Jan Wiechert zag het laminaat omhoog komen in de hal en slaapkamer aan de voorkant van zijn woning.

Basisschool het Talent aan de Generaal Hakewill Smithlaan moet woensdag de deuren dicht houden nadat liters water via toiletten en wastafels de school in stroomden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Terwijl het nog regent is het personeel van de school dinsdagmiddag na schooltijd druk in de weer om de putten op het plein te laten doorstromen en het binnen weer droog te maken. Maar het is bijna letterlijk dweilen met de kraan open. Alle klaslokalen, met uitzondering die van groep 3, zijn ondergelopen.

Directrice Tinta van Welij heeft daarom even daarvoor aan ouders laten weten dat de kinderen morgen niet naar school kunnen komen. De ravage is te groot. ,,We waren aan het overleggen toen het steeds harder begon te regenen buiten. We sloten de ramen, maar ineens klonken overal kolkende geluiden uit toiletpotten, wastafels en putten en liep het water langs alle kanten de school in.”

Volledig scherm © Wendy de Jong

Door het plafond

Ook de wijnbar van Gert-Jan van Meggelen, op de hoek van Plein 1940 en de Korte Geere kan niet open zolang hij nog met een waterstofzuiger en dweil in de weer is. Vorig jaar september gebeurde dat ook al, toen was zijn nieuwe wijnbar slechts zes dagen open. ,,Het water kwam ook nu weer door het plafond sijpelen. Al het isolatiemateriaal dat daar achter zit moet ik weer vervangen. Ook de geluidsinstallatie is niet meer bruikbaar. Dat is weer een enorme kostenpost. Ja de moed zakt me op deze manier wel in de schoenen.” Dat het zo los zou gaan had hij niet verwacht. ,,Ik dacht ik moet de parasols dichthouden, maar al snel begon het overal te lekken. Dat komt door het dak, maar daar wordt alsmaar niks aan gedaan. En ik zit met de ellende.

Ook op andere plekken in de binnenstad liepen winkels onder. Zo liep een lager gelegen kledingwinkel aan de Nieuwe Burg vol toen de riolering daar het water niet meer kon verwerken. Ook aan de Lange Delft wisten meerdere winkels het niet droog te houden.

Naar aanleiding van de wateroverlast op 10 september concludeerde de gemeente laatst nog op basis van een enquête dat ze al goed haar best doet om wateroverlast te voorkomen. Wel wil ze de 25 plekken waar in september de overlast het grootst was nog voor 2031 aanpakken. De andere volgen later. Daarnaast wil Middelburg ook verharde oppervlakken (daken,straten en pleinen) afkoppelen van het gemengde rioolstelsel en moeten straatputjes, afvoergoten en straten vaker schoongemaakt worden.