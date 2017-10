Water in vijver tot kniehoogte weggepompt bij zoektocht Anne Faber

Eberhard van der Laan overleden

8:16 In Amsterdam is burgemeester Eberhard van der Laan overleden. Hij is 62 jaar geworden. Van der Laan was al enige tijd ernstig ziek. Eind januari dit jaar maakte hij via een brief aan alle Amsterdammers bekend dat hij uitgezaaide longkanker had. Op 18 september meldde hij zich officieel ziek. ‘Lieve Amsterdammers. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel.’, schreef hij toen. Lees het hele artikel hier.