Wat zeg je tegen je dochter die worstelt met de zin van het bestaan?

Wilders weer op campagne na incident Heerlen

19:08 Omringd door beveiligers en politiemensen is PVV-leider Geert Wilders vanmiddag weer op campagne gegaan voor de naderende verkiezingen voor Provinciale Staten. Dat deed hij in Spijkenisse en Volendam. Een week geleden werd vlak voor Wilders aankomst in Heerlen een 61-jarige man opgepakt die een bijl en twee messen bij zich had.