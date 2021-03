Wat was het koud vannacht! En de winterjas blijven we nog wel nodig hebben

Heerlijk in de buitenlucht ontbijten, gezellig met familie op de boot of nog even een extra rondje lopen met de hond: Nederland genoot de afgelopen tijd volop van prachtig lenteweer. Nu meteorlogisch de lente is aangebroken, lijkt het slechts een kwestie van tijd voor de temperaturen weer omhoog schieten. Toch moeten we de winterjas voorlopig nog even aan houden, meldt Weerplaza. ,,Fraai voorjaarsweer is voorlopig niet aan de orde.”

Hoewel de zon volop schijnt, is het sinds 2013 niet zo laat in het voorjaar zo koud geweest, concludeert Weer.nl. In Wijk aan Zee (Noord-Holland) werd het -6,4 graden en in Deelen (Gelderland) -6,8 graden. Weerstation Twenthe (Overijssel) noteerde een temperatuur van -9,9 graden op klomphoogte.

Herfstachtige taferelen

De komende nachten wordt het een stuk minder koud. Er worden lagere minima verwacht, maar het blijft vriezen. Van lenteweer is dan ook allerminst sprake. Ook overdag moeten we volgens Weerplaza zelfs rekening houden met herfstachtige taferelen, met daarbij een flinke afwisseling tussen wolkenvelden en zonnige perioden. Pas vanaf woensdag raken we de vorst in de nacht en ochtend kwijt, maar het blijft van tijd tot tijd wel regenen.

Vanaf volgend weekend blijft de kans op neerslag relatief groot, al breekt ook de zon wat vaker door. De temperaturen lijken eerder opnieuw iets te dalen dan verder op te lopen, waardoor ‘fraaie voorjaarsweer voorlopig niet aan de orde is’, meldt Weerplaza.

In 2013

Hoewel het uitzonderlijk koud is voor deze periode van het jaar, was het volgens in 2013 nog een stuk kouder. Toen werd op 13 maart in het Limburgse Ell een temperatuur gemeten van -13,3 graden. Aan de grond zakte het kwik zelfs tot -17 graden, meldt Weer.nl.

Het kan in de periode vanaf 6 maart dus nog flink koud zijn. Voor 2013 kwam het meerdere keren tot (zeer) strenge vorst. In 2005 werd het bijvoorbeeld op 6 maart in Marknesse -15,1 graden en in 1971 noteerde weerstation Wageningen op 7 maart -18,7 graden. In 1899 was het is maart helemaal bijzonder laat koud. Op 24 maart werd toen -11,8 graden in De Bilt gemeten en -14,0 graden in Winterswijk, de meest late strenge vorst ooit.

