Wat nu? Deze webshop krijgt helft van alle bestellingen retour

12.000 pakketjes vliegen maandelijks de deur bij Sans Online, Twentes grootste online kledingwinkel. Er is wel een probleem: de helft komt ook terug. Over de schaduwkant van online shoppen én een mogelijke oplossing. „Dit kan zo niet langer.”

De gekste dingen ziet webshopbaas Tom Sans voorbijkomen op de afdeling Retour in zijn bedrijfshal in Rijssen. Eén medewerker is daar fulltime bezig met pakketjes uitpakken. „Meestal hoef je niet eens te kijken, maar ruik je het direct”, vertelt Sans. Hij trekt een vies gezicht. Soms is het een zweetwalm, soms zware parfum, dan weer iets ondefinieerbaars. Sans: „Of rooklucht. Dan ligt een trui eerst een week in een woonkamer vol zware rokers, en gaat ie daarna pas terug. Daar kan ik niks meer mee.”

Het probleem: 3 truien, 3 maten

Volledig scherm In grote bakken wordt de teruggestuurde kleding gesorteerd. Soms kan het terug het magazijn in, soms is het alleen nog geschikt voor de outlet. © Cees Elzenga / hetoog.nl

Nederlanders zijn gek op online kleding kopen, maar ook op terugsturen. We zijn zelfs Europees kampioen retourneren, bleek onlangs uit onderzoek. Eén trui? Nee joh, doe er maar direct drie in verschillende maten. De rest sturen we wel (gratis) weer terug.

In Twente is Sans Online de grootste digitale kledingwinkel. Het Rijssense bedrijf heeft ook een winkel in hartje centrum, maar verkoopt veel meer via de webshop. Vanuit een loods op een industrieterrein verstuurt Sans dagelijks honderden keurige ingepakte pakketjes kleding naar klanten door heel Nederland. Vandaag voor 16.00 uur besteld? Dan heb je die nieuwe trui in sommige gevallen dezelfde avond nog in huis.

Want de klant, die is ook op het digitale web koning. En een koning heeft nu eenmaal nogal wat eisen, weet Sans. Het is volgens hem een schaduwzijde van de handel, waar ‘veel mensen geen weet van hebben’. Waar digitale winkels hun luiken vaak gesloten houden, geeft Sans ons daarom een inkijkje in zijn wereld.

Mooi weer? Vrouwen bestellen massaal kleding

In de database achter de webshop van Sans Online, die tien jaar bestaat, herkennen ze ondertussen bijzondere patronen. Als in het nieuwe jaar het mooie weer minstens een week aanhoudt, merken ze dat direct. „Dan stromen de bestellingen plots binnen”, zegt Tom Sans. „Het grappige is wel: vrijwel alleen maar van vrouwen. Die reageren impulsief op het mooie weer en willen gelijk nieuwe kleding. De bestellingen voor zomerkleding onder mannen komt pas veel later op gang, eind april een keer.” Dat het weer ook té mooi kan zijn, weet Sans ook maar al te goed. Door de snikhete zomer afgelopen jaar verkocht hij amper een zomerjas. „Daar was het veel te warm voor. Die zijn allemaal naar een opkoper gegaan.”