Wat mij betreft is een vliegvakantie niet per se noodzakelijk

Ieteke en Annelies bakken elke maand een taart voor de voedsel­bank: ‘Iemand stond te huilen bij de deur’

‘De meeste mensen deugen. Sommigen bakken een taart.’ Met die woorden ging een bericht over Ieteke Bos (41), die al jaren iedere maand een taart voor de Amersfoortse voedselbank bakt, het internet over. ,,De twinkeling in de ogen van de kinderen... Daar doe je het voor.”

19 januari