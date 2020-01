Wat merken leerlingen van zij-instromers? 'Wij durven meer’

Politie dreigt foto verdachte van vuurwerkex­plo­sie bij woning Urk vrij te geven

11:34 Politie en justitie roepen een tweede verdachte van de explosie bij de woning van een gezin in Urk op zich snel te melden. Als hij dat woensdag voor 9.00 uur niet heeft gedaan, wordt er een foto van hem vrijgegeven en wordt zijn naam bekendgemaakt, aldus de politie. In deze zaak is al een 28-jarige man uit Urk aangehouden.