Wat kan Nederland leren van het moederland van de maffia?

De moord op Derk Wiersum, advocaat van kroongetuige Nabil B., is de tweede aanslag die het Openbaar Ministerie (OM) heeft overrompeld. Paniek was er ook toen Nabils broer Reduan B. in januari 2018 werd doodgeschoten in zijn bedrijfspand in Amsterdam. Het OM belde toen met collega's in Italië, waar justitie al tientallen jaren werkt met spijtoptanten van de maffia. Hoe waken ze daar over de spijtoptant en zijn omgeving?