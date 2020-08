Wat je moet weten als je corona- en griepstatistieken vergelijkt

LIVE TWITTER ‘Aanval op advocatuur is een afleiding voor de leugens van kroongetui­ge Nabil B.’

11:46 In de rechtbank op Schiphol is vanochtend de tweede dag van een reeks inleidende zittingen in het liquidatieproces Marengo begonnen. De advocaten van de verdachten krijgen vandaag de kans te reageren. De spanning in de zittingszaal loopt net als gisteren hoog op. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is er bij en doet via Twitter live verslag. Zijn tweets vind je onderaan het artikel.