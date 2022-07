Wat is er te doen tijdens Pride Amsterdam?

Onder het motto ‘Be who you are, love who you want’ wil Pride Amsterdam blijvend aandacht vragen voor de acceptatie en gelijkheid van lhbtq's overal ter wereld. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het meerdaagse festival bij te wonen.



Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. In 2020 werd de Prideweek afgelast vanwege corona en in 2021 vond er een afgeschaalde versie plaats, zonder botenparade en straatfeesten. Pride Amsterdam wordt dit jaar van 30 juli tot en met 7 augustus gehouden.



Het thema van Pride Amsterdam is dit jaar ‘My Gender, My Pride’: de organisatie wil extra aandacht besteden aan de strijd om ook qua genderidentiteit af te mogen wijken van de norm.