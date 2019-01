Wat doet Kees van der Staaij (SGP) als zijn zoon zoent met een jongen?

Het gaat om een uit de VS overgewaaid anti-homopamflet met als ondertitel ‘Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’ – waarin staat dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Het zou in strijd zijn met ‘Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’ ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring”, aldus Van der Staaij in een toelichting.