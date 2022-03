Wat de Poetin-waanzin heeft laten zien, is dat een democratie niet vanzelfsprekend is

video Deze kater heet Poetin (en zo blijft hij zeker heten): ‘Hij is hartstikke lief’

Poetin? Die kennen ze wel in deze drukke Amersfoortse winkelstraat. Die doet dagelijks een rondje winkels, slaapt in de koffietent en duikt soms een kroeg in. Nu zijn naamgenoot verderf zaait, gaan er stemmen op om zijn naam te veranderen. Absoluut niet, vinden velen. ‘Van déze Poetin houd ik enorm.’

9 maart