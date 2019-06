Wat bezielde Dick (61) toen hij met bijl in de tas naar Wilders fietste?

Zelden leek een aanslag op Geert Wilders zo dichtbij als op 9 maart in Heerlen. Duivenmelker Dick J. wordt dan opgepakt in de buurt van de looproute van Wilders, niet lang voordat de PVV-leider op de markt van Heerlen gaat flyeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. In de fietstas van J. zit een bijl, in zijn jaszak vindt de politie nog twee stanleymessen. ,,Ik kom voor dat varken, hij is nog niet van me af”, bijt Dickie de politieagenten toe. De zaak wekt veel beroering. De beveiliging van de strengst bewaakte politicus van Nederland wordt flink opgeschroefd. De autoriteiten nemen geen enkel risico met de politicus die op dodenlijsten van terreurorganisaties prijkt, al lijkt de verdachte Limburger uit een totaal andere hoek te komen. Wat is het motief van de zestiger zonder strafblad? Wat bezielt de voormalige duivenmelker en sportvisser als hij ‘s ochtends op de fiets stapt in de voormalige mijnwerkerswijk Nieuw Lotbroek?