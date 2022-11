Wat als je kind niet meer thuiskomt? ‘Misvatting dat het verdriet ooit over gaat’

Aantal arrestan­ten bij acties Schiphol richting 300: ‘Klimaatac­ties steeds ontwrich­ten­der’

Het aantal mensen dat zaterdag bij klimaatacties op Schiphol is aangehouden is hoger dan aanvankelijk gemeld. Volgens een woordvoerder van de marechaussee werd eerst uitgegaan van ruim tweehonderd aanhoudingen, maar bleken later richting de driehonderd mensen te zijn geregistreerd.

7 november