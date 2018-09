Wasstraat geeft vrouwen nog meer korting na kritiek op 'ladies day'

Een wasstraat in Dronten is op de vingers getikt vanwege de wekelijke 'ladies day', waarbij vrouwelijke klanten korting krijgen. 'Klinkklare onzin', vindt eigenaar Alwin Koops die op zijn beurt dames nóg meer korting geeft.

Volgens Bureau Gelijke Behandeling Flevoland discrimineert Pitstop Carwash Flevoland met de wekelijkse korting voor vrouwen; elke woensdag betalen ze 2 euro minder. ,,Vergezocht'', vindt Koops. ,,Deze ladies day bestaat al zo'n 7 jaar en we hebben nog nooit een klacht gehad. Kijk, sommige vrouwen moeten een drempel over voordat ze naar een wasstraat gaan, ze vinden het spannend. Die vrouwen helpen we hiermee. Dat is toch geen discriminatie?''

Onderscheid

Bureau Gelijke Behandeling verzoekt het bedrijf in een brief om één tarief te hanteren voor vrouwen en mannen. Het bureau verwijst naar Artikel 7 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, die 'onderscheid verbiedt op grond van geslacht bij het aanbieden (...) van diensten'.

,,We zijn door een inwoner op de actie gewezen'', legt Arja Kruis van Bureau Gelijke Behandeling uit. ,,Het was geen klacht. Die persoon wilde gewoon weten of zo'n ladies day is toegestaan.'' Ze heeft drie soortgelijke zaken toegevoegd aan de brief waarbij het College van de Rechten van de Mens (CRM) bepaalde dat er sprake was van 'verboden onderscheid'. Ook Koops krijgt het advies om de kwestie voor te leggen aan het CRM.

Volledig scherm Pitstop Carwash Flevoland in Dronten. © Freddy Schinkel

Dat is hij niet van plan. In plaats daarvan maakt hij de eerstvolgende ladies day nog voordeliger. Vrouwen krijgen morgen 4 euro korting. Verwijzend naar de schriftelijke tik op de vingers, schrijft hij op Facebook: 'Deze actie mag niet verdwijnen door deze onzin'. Het heeft hem tientallen ondersteunende reactie opgeleverd. 'Wat een gejank, dat je hierover kan zeuren', schrijft iemand. Koops wijst erop dat hij ook een seniorenkorting heeft. ,,Dat mag blijkbaar wel.'' Kruis erkent dit.

Niet bindend