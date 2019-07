Warnsveld is hitterecord na 75 jaar kwijt: 'We hebben er veel plezier aan beleefd’

VideoNederland heeft een nieuw hitterecord . Daarmee is Warnsveld na bijna 75 jaar het nationale hitterecord kwijt. Op 23 augustus 1944 liep bij huisarts Jan Thate het kwik op naar 38,6 graden Celsius in de tuin.

,,Wat een drama!”, is de eerste reactie van Monica Thate (75), de dochter van Jan Thate. ,,Het is verbroken”, roept ze door het huis. ,,Nouja, jammer maar helaas. We hadden er al rekening mee gehouden. Het is nu klaar, maar we hebben er in ieder geval veel plezier aan beleefd.”

Eerder op de middag in de tuin waar het record in 1944 is gevestigd liet ze al weten: ,,Hoe treurig ook als het gebeurt: de afgelopen 74 jaar nemen ze ons niet meer af. Mijn vader zou hebben gezegd: ‘potverdorie’. We blijven natuurlijk ontzettend trots op vader.”

Volledig scherm De plek waar Warnsveld het record kwijtraakte © Stefan Keukenkamp

Naamsbekendheid

Dat Warnsveld het record kwijtgeraakt is, komt niet als een verrassing. De hele week werd al gezinspeeld op een nieuw record. De vraag was vooral waar en wanneer de nieuwe hoogste temperatuur gemeten zou worden. Het mag de feestpret in Warnsveld niet drukken. Het feest rondom het 75-jarig bestaan van het hitterecord, ook al wordt dat net niet gehaald, gaat evengoed door. Dochter Monica Thate onthult op die dag een plaquette naast de tuin van haar voormalig ouderlijk huis.,,Want het kleine Warnsveld heeft naamsbekendheid te danken aan het werk van huisarts Thate”, aldus de organisatie.

Ongekend lang record

Het record van Warnsveld heeft ongekend lang gestaan. Bijna nergens in Europa staat nog een hitterecord uit lang vervlogen tijden. Overigens heeft Nederland ook een kouderecord dat al sinds de oorlogsjaren staat. In 1942 werd het in Winterswijk -27,4 graden. Ter vergelijking: de gemiddelde diepvries in Nederland wordt ongeveer -18 graden.