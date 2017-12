Warmste oudjaarsdag ooit begint met code geel en eindigt met regen

Wie vandaag van oudjaarsdag geen uitslaapdag maakt, moet rekening houden met zware windstoten. Koud hoeven we het niet te hebben: de temperatuur steeg vanmorgen naar 13.4 graden in Ell (Limburg). De zachtste oudjaarsdag sinds het begin van de metingen.

Het oude warmterecord op oudjaarsdag stond op 13,3 graden en werd gemeten in Woensdrecht in 2006.

Ondanks de zachte temperaturen is het wel onstuimig in vooral Noord-Holland en in het Waddengebied, waar het flink kan waaien met windkracht negen. Voor allebei de regio's heeft het KNMI vanmorgen code geel afgegeven. Ook de rest van oudjaarsdag blijft het onstuimig. In het hele land begint de laatste dag van 2017 met regen en bewolking, verwacht Weerplaza.

Vanmiddag wordt het eventjes wat droger, behalve in het oosten en in het zuidoosten van het land. De buien komen weer terug vanuit het westen van het land, waar er dan ook als eerste kans op regen is.

Het wordt vandaag zo'n 11 tot 13 graden, een zachte dag dus. Rond de jaarwisseling is het zo'n 6 of 7 graden, en de wind is afgezwakt tot matig en krachtig. Wel is er in het hele land rond 24.00 uur kans op een bui.

Nieuwjaarsduik