Warmste dag van het jaar eindigt met lokaal onweer, windstoten, hagel en veel neerslag

Dinsdag werd het voor het eerst zomers warm en daarna volgden een aantal nog warmere dagen. Lokaal was woensdag de eerste tropische dag van het jaar een feit. In het Limburgse Arcen tikte de thermometer 31,3 graden aan. Gisteren was het opnieuw tropisch warm en vandaag werd in De Bilt de eerste officiële tropische dag genoteerd.



In Noord-Brabant zijn er - met vandaag erbij - al drie tropische dagen gemeten. Als het zaterdag 25 graden wordt in deze regio, is er sprake van de eerste regionale hittegolf van het jaar. De kans dat dit gaat gebeuren is volgens Weerplaza erg groot. Een landelijke zit er evenwel nog niet in.



De hitte zorgt niet alleen voor zomers plezier. Vanwege de hoge luchtvochtigheid is het een stuk broeieriger dan voorgaande dagen. In de loop van de avond komen vanuit het zuidwesten onweersbuien onze kant op. Het KNMI heeft code geel afgekondigd wegens kans op blikseminslag, hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd.



De waarschuwing geldt van 16.00 tot 22.00 uur. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen binnen dat tijdsbestek hinder ondervinden vanwege het weer. Schuilen onder bomen wordt afgeraden, evenals het bezoeken van open water of gebieden.



Rond de klok van 19.00 uur kwamen de eerste meldingen van stormschade binnen, in Etten-Leur en Breda. In Haaren zijn huizen volgelopen met water. De brandweer is daar om de schade op te meten. Later vannacht is ook elders in ons land een onweersbui mogelijk. Door de bewolking koelt het maar moeizaam af.