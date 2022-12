Warme jaarwisseling op komst: tot wel 15 graden op oudjaarsdag

Weeronline refereert aan vorig jaar, toen het overdag met 14,4 graden in De Bilt recordwarm was. Komend weekend blijft het misschien een graadje kouder, maar is het nog altijd erg zacht.

Er zijn goede en slechte voorspellingen voor mensen die naar een vuurwerkshow gaan of zelf vuurwerk afsteken. De kans op goed zicht is best goed: de wind zorgt ervoor dat de kruitdampen waarschijnlijk niet als een mistdeken blijven hangen. En het lijkt er niet op dat het zo hard waait dat vuurwerkshows in gevaar komen. Wel gaat het de komende dagen veel regenen. Weeronline vindt het nog te vroeg om te zeggen of het rond middernacht tijdens de jaarwisseling droog blijft.