Waren de ‘doe-opdrachten’ en tweets van Willem Engel opruiing? ‘We vroegen alleen maar om liefde’

Is Viruswaarheid-voorman Willem Engel schuldig aan opruiing als hij een ‘doe-opdracht’ geeft en een Brabants verpleeghuis daarna wordt platgebeld door scheldende corona-activisten? In de rechtbank werd het een ragfijn woordenspel.

Eind september 2020 trekt er weer een coronagolf over Nederland. Weer sluiten verpleeghuizen hun deuren voor bezoekers. Viruswaarheid-voorman Willem Engel maakt zich er boos over en schrijft op social media: ,,Even een doe-opdracht tussendoor. Er is toch weer een verpleeghuis op slot gegaan. Guldenakker in Goirle. We hebben geconcludeerd dat dit nooit meer mocht en toch doen ze het weer.” De Rotterdammer plaatst er het telefoonnummer van het verpleeghuis bij. Met ‘we’ bedoelt hij, waarschijnlijk, zijn eigen organisatie Viruswaarheid en haar achterban.

Het Brabantse verpleeghuis wordt daarna platgebeld. Sommigen van die bellers schelden of uiten doodsbedreigingen aan de telefonistes. Een van die teksten: ,,Ik wens u een langzame, pijnlijke en eenzame dood en in combinatie met ernstige ziektes.”

Het Openbaar Ministerie vindt het bericht van Engel opruiing en strafbaar. Dat geldt ook voor berichten van hem over een verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag, over ‘koffiedrinken’ bij de ambtswoning van burgemeester Bruls in Nijmegen en over foto's maken van GGD-medewerkers bij priklocaties ‘voor later'. Het OM pikte die berichten uit 2020 op na een massa-aangifte tegen Engel van 22.000 Nederlanders.

‘Wij zijn de nette mensen’

De zaak loopt al een tijdje. Vandaag werden er in de rechtbank Rotterdam drie getuigen, opgeroepen door Willem Engel, gehoord: Jeroen Pols (juridisch adviseur van Engel), Mordechai Krispijn (organisator van veel demonstraties van Viruswaarheid) en Marieke Schreuder (die ging ‘koffiedrinken’ bij Bruls).

Engel vindt zichzelf niet schuldig aan opruiing. Hij stelt mensen geen opdrachten te kunnen geven omdat ze zelf beslissen of ze meedoen. En Viruswaarheid zou altijd melden dat het gaat om geweldloze acties. Engel: ,,We doen alles met liefde.” Getuige en Viruswaarheid-jurist Pols: ,,Wij zijn de nette mensen, zeggen we altijd. Ga niet schelden. In deze zaak komt niets in de buurt van opruiing.”

Rellen

Wat wel en wat geen opruiing is, is een dunne grens. Toen de burgemeester van Den Haag in juni 2020 een demonstatie van Viruswaarheid op het Malieveld in Den Haag verbood, schreef Engel op social media: ,,Remkes heeft onze demonstratie van liefde verboden. We kunnen je vanzelfsprekend, zoals je dat van plan was, niet verbieden om toch te komen, maar als je komt, kom dan in liefde.”

,,Maar in dat bericht staat toch niet: kom niet!”, wilde de rechtbank weten. Pols: ,,Wij geven geen bevelen om niet te komen, dat kunnen wij niet.” Er kwamen op die 21e juni honderden mensen alsnog naar het Malieveld. Het liep uit op rellen. De demonstranten gooiden stenen en rookbommen naar de politie, de politie zette onder meer een waterkanon in.

Rechter Jacco Janssen: ,,Heeft u daarna nog geëvalueerd? Dat Viruswaarheid misschien anders had moeten reageren?” Pols: ,,Natuurlijk hebben we erover gesproken. We waren niet blij met geweld. Maar we hebben niets fout gedaan. Zouden het zo weer doen. De burgemeester had de demonstratie niet moeten verbieden.”

Volledig scherm Confrontatie tussen betogers en ME na een verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag. © Hollandse Hoogte / ANP

Koffiedrinken bij Bruls

Het OM vervolgt Engel ook voor een oproep om naar de ambtswoning van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls te komen. Dat gebeurde nadat de burgemeester café Moeke in de stad had laten sluiten omdat het bedrijf zich niet aan de coronaregels wilde houden. Later wordt er ook brand gesticht bij die woning.

Marieke Schreuder uit Nijmegen, als getuige opgeroepen door Engel, ging op die dag inderdaad ‘koffie drinken’ (activistentaal voor demonstreren, red) voor de deur van Bruls. Ze legde er ook een brief (‘met hartjes) en bananen (‘als symbool van de bananenrepubliek’) neer. ,,Het was mijn eigen idee. Ik had het bericht van Willem helemaal niet gezien. Ik woon in Nijmegen en was boos over wat Bruls had gedaan.”

Tegenstrijdig

Rechter Janssen wees Engel nog wel op een, ogenschijnlijke, tegenstrijdigheid in zijn eigen redenering. De activist was zelf namelijk erg boos op advocaat Jan Vlug toen die in tv-programma Jinek flink tekeer ging over hem. Niet veel later stond er een man voor het huis van Engel die hem bedreigde. Rechter Janssen: ,,Dat ziet u wel als opruiing?” Engel: ,,Het was een uitspraak van hem die gevolgen kon hebben.”

Inmiddels zijn er nauwelijks coronademonstraties meer. De coronamaatregelen zijn opgeheven. Willem Engel is nog wel actief als activist, nu onder meer bij de boerenprotesten.

De rechtszaak gaat in november weer verder. Dan komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen Engel.

