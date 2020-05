Wapenbranche overweegt claim tegen politie om dicht loket

Dat schrijven de Verenigde Vakspecialisten Jacht en Schietsport (VVJS) deze week in een brief aan de korpsleiding van de politie en aan justitieminister Ferd Grapperhaus. De VVJS hekelt de opstelling van de portefeuillehouder Korpscheftaken van de politie, die met de start van de coronacrisis alle luiken van het wapen- en jachtvergunningloket heeft gesloten.

Halsstarrig

De VVJS heeft via advocaat Edwin Oskam een klachtenbrief gestuurd aan de korpsleiding. ,,Ons doel is dat de handel zo spoedig mogelijk weer doorgang kan vinden. We hebben bewijs dat wijzigingen van wapenvergunningen voor het registreren van wapens eerder in deze coronacrisis schriftelijk zijn afgedaan. Het vreemde is dat het hoofd van de afdeling Korpscheftaken halsstarrig zegt: dat gaan we niet meer doen.”