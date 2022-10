Wanneer is de maat vol? 'Je kunt jezelf Forum voor Democratie noemen, maar dit soort acties suggereert iets anders’

Rutte spreekt van nieuw dieptepunt Forum voor Democratie na 'riooljour­na­lis­tiek’-vi­deo

Premier Mark Rutte zegt dat Forum voor Democratie gisteren een ‘nieuw dieptepunt heeft bereikt’ door een journalist in een YouTubefilmpje in diskrediet te brengen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden genomen tegen de partij, die vandaag 'de eerste aflevering’ plaatste van een videoserie genaamd ‘Rioolratten ontmaskerd’ waarin een politiek verslaggever van SBS 6 wordt geconfronteerd.

8:24