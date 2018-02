Wanhopige zoektocht naar opvang voor hoogbejaarde ouders

Maar met al hun aandacht kunnen ze niet voorkomen dat beide ouders schade oplopen. Moeder valt in Fitland uit haar bed en loopt een flink blauw oog op, vader komt thuis eerst een keer klem te zitten tussen de staanders naast zijn bed. Dochter Carla treft hem kermend van de pijn aan. De extra staanders gaan omlaag, om nieuw leed te voorkomen, maar dan valt pa pardoes uit zijn bed, met een flinke wond boven zijn oog tot gevolg.



De zussen hebben bij tal van zorginstanties gesmeekt of die hun ouders samen kunnen opnemen in een verpleeghuis. Keer op keer krijgen ze nul op het rekest. ,,De overheid wil toch dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Daar hebben we voor gezorgd en dan krijg je nu dit... Dit sloopt ons. We hebben al zo vaak met zijn allen zitten huilen."



Dochter Yvon besloot daarom een hartenkreet op Facebook te zetten. Die ging al snel viral. In luttele uren is het bericht al ruim dertigduizend keer gedeeld en zijn er meer dan elfduizend reacties binnen. Het sterkt de zussen om te blijven strijden voor hun ouders. ,,Zet ze samen in een verpleeghuis. Ze kunnen niet zonder elkaar."