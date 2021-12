Wanhopige wintersporters openen jacht op booster: ‘Maar laat de huisarts met rust’

Er lijkt in Nederland een ware jacht te zijn ontstaan op boostervaccins. Op meerdere plaatsen in het land staan lange wachtrijen voor vaccinatielocaties en ook de huisartsen en GGD’s krijgen diverse telefoontjes van patiënten binnen. Onder hen ook wintersporters die hun vakantie naar Oostenrijk in allerijl proberen te redden. De Huisartsenvereniging roept hen op de huisartsen vooral met rust te laten. ,,Die telefoontjes gaan ten koste van patiënten die spoedzorg nodig hebben.”

Voor een zorgeloze vakantie in Oostenrijk is vanaf zaterdag een inenting met de boosterprik verplicht. Hoewel nog lang niet iedereen aan de beurt is, zoeken veel Nederlanders naar manieren om deze week nog een derde prik te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld net over de grens in het Duitse Aken, waar geen afspraak nodig is. Anderen proberen het via prullenbakvaccin.nl, een website waarop mensen kunnen zien of een praktijk bij hen in de buurt vaccindoses over heeft.

Topdrukte

Volgens de initiatiefnemer, chirurg en medisch hoogleraar Marlies Schijven, is het sinds gisteren topdrukte op de website. Zo stonden er gisteravond bij een huisarts in Den Haag binnen tien minuten honderd mensen voor de deur voor een overgebleven coronavaccin. Hier zitten verschillende doelgroepen tussen, zegt ze. ,,Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare partner. Ook mensen die willen reizen of gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een boostershot.”

Bij de vaccinatielocatie in de RAI in Amsterdam was het gisteravond eveneens dringen geblazen. Sommige mensen stonden uren in de rij, onder hen ook ook wintersporters die de komende dagen naar Oostenrijk afreizen. ,,Mijn man en ik waren al naar Aken gegaan voor een booster, maar nu heeft mijn dochter er ook een nodig om te kunnen skiën, zonder dat ze eerst in quarantaine hoeft. Maar helaas, vandaag is het niet gelukt een prik te krijgen”, zei een van hen tegen de Amsterdamse stadszender AT5.

Huisartsen

Sommige Nederlanders die helemaal achter het net vissen, lijken bij hun huisarts een laatste poging te doen om een derde prikje te krijgen. Een oproep van een Brabantse praktijk om daarmee te stoppen kan op sympathie rekenen van de Huisartsenvereniging.

,,Het heeft helemaal geen zin om je huisarts hiervoor te bellen. Zij beschikken niet over genoeg vaccins om erop los te prikken en hun rol is in deze vaccinatiecampagne niet zo groot als de vorige keer. Bovendien hebben ze het al druk genoeg met zorg bieden aan kwetsbare patiënten die een vaccin voor hun gezondheid nodig hebben.”

De Huisartsenvereniging snapt dat het vervelend is als een vakantie niet door kan gaan en dat Nederlanders informatie proberen te krijgen over een booster. ,,Maar we moeten ons blijven realiseren dat het crisis is. Onze zorg is overbelast, dus ook de huisartsenpraktijken. Een booster regelen zodat je alsnog op vakantie kunt, die taak is voor de huisarts echt niet weggelegd.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn adviseert iedere Nederlander rustig te wachten tot ze aan de beurt zijn voor een booster. ,,We prikken van oud naar jong. Een booster halen bij de GGD zodra je jaar aan de beurt is, is het snelst en makkelijkst. Ook is het belangrijk dat de registratie goed gebeurt voor het krijgen van een coronatoegangsbewijs (CTB) of een DCC voor buitenlandse reizen.”

Tegenslag

Het vrij abrupte besluit van de Oostenrijkse regering is een forse tegenslag voor veel Nederlanders die op wintersport wilden gaan. Ze kunnen hun quarantaine weliswaar vroegtijdig beëindigen als ze negatief worden getest, maar dat kan pas na vijf dagen. Wie al een booster heeft gehad en een negatieve PCR-test kan tonen, hoeft niet in quarantaine. Oostenrijkse media hadden aanvankelijk gemeld dat de maatregel komende vrijdag van kracht zou worden, maar dat is dus eerste kerstdag.

Volgens de ANWB geldt de regel dat die negatieve PCR-test maximaal 72 uur oud mag zijn. Als een toerist met boosterprik die toont, hoeft die niet in quarantaine.

De telefoon van de Nederlandse Ski Vereniging staat sinds gisteren roodgloeiend met bellers die niet weten wat ze moeten doen, nu de voorgenomen vakantie zo kort voor de start niet door dreigt te gaan. De vereniging raadt onmiddellijk vertrek niet aan. Wel krijgen bellers het advies om te proberen hun reis te verzetten naar Frankrijk, Zwitserland of Italië. ,,Daar zijn de regels een stuk gematigder”, weet de woordvoerder. ,,Maar het blijft een behoorlijke uitdaging om nog iets anders te regelen nu het zo kort dag is.”

Prullenbakvaccin In totaal hebben ongeveer 300 locaties zich aangesloten bij prullenbakvaccin.nl. Dit zijn niet alleen huisartsenpraktijken, maar ook ziekenhuizen en GGD-vaccinatielocaties. Zij beoordelen zelf of ze doses overhouden en of zij die aan anderen willen aanbieden. Als dat zo is, verschijnt een melding op de site waar mensen naartoe kunnen gaan. De vaccineerders kijken niet of mensen voorrang hebben, bijvoorbeeld op grond van hun leeftijd. Daardoor kunnen mensen die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn ook een boosterprik halen. Gisteren had een huisartsenpraktijk in Den Haag 250 doses Pfizer over. Dat leidde tot lange rijen buiten. Alle doses zijn uiteindelijk gebruikt, niets hoefde te worden weggegooid. Eerder deze maand bood de GGD in Amsterdam enkele overgebleven doses aan via de site. GGD GHOR Nederland benadrukt dat wintersporters onder geen beding voorrang krijgen bij het aanvragen van een booster.

