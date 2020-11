Walibi voor de rechter na afgrijselijk kart-ongeluk

Hoe het ongeluk exact heeft kunnen gebeuren, is nooit officieel bekendgemaakt. Getuigen stelden dat het 13-jarige meisje tijdens het rijden in de kart met haar haren in een draaiende motor kwam. Daardoor liep ze ernstige verwondingen aan haar hoofd op. Het slachtoffer lag twee weken in het ziekenhuis. Omstanders worstelen nog altijd met de verschrikkelijke beelden van het ongeluk.

In de fout?

De vraag die de rechter zal moeten beantwoorden, is of het attractiepark de fout in is gegaan. Bij de attractie met karts gold in mei 2018 - ten tijde van het ongeluk - geen helmplicht. Dat zorgde achteraf voor grote verbazing binnen de kartwereld. Ook de Duitse bouwer van de kart, Rimo, stelde in deze krant dat het dragen van een helm altijd aangeraden wordt. Op kartbanen is dat verplicht, in attracties destijds niet.