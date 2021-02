Wagenings succes in de strijd tegen malaria, dankzij Gates-miljoenen

Video NOS doet aangifte: ‘Filmpje van Jour­naal-gijzelne­mer Tarik Z. wel bedreigend’

25 februari De video over de NOS die gisteren op Instagram verscheen, is inderdaad van NOS-indringer Tarik Z., maar volgens het Openbaar Ministerie is het filmpje niet strafbaar. Dat doet volgens NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff niets af aan hoe bedreigend het voelt voor de redactie. De NOS wil daarom toch aangifte doen van het intimiderende filmpje.