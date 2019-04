Waddeneilanden leggen claim van 225.000 euro neer voor schade containerramp

Volledig scherm Een container vol spullen die aangespoelde op het strand. © ANP Begin dit jaar verloor containerschip MSC Zoe 342 containers op de Noordzee boven de Waddeneilanden. De eilanden hebben de schade gemeld bij Rijkswaterstaat, die namens betrokken overheden en natuurorganisaties de afhandeling van de schade coördineert.



Direct na het ongeluk zou MSC hebben toegezegd de schade te zullen vergoeden, maar de rederij heeft nog niets van zich laten horen. Een eerdere schadeclaim van Ameland en Schiermonnikoog, van 36.000 euro, werd afgewezen door de verzekeraar van MSC. Rijkwaterstaat helpt de eilanden nu met hun claims. ,,We informeren hen hoe ze de claims het beste kunnen onderbouwen", zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. ,,Het zal wel even duren voordat alles rond is.”

‘Catastrofe’

Vrijwilligers, loonwerkers en ambtenaren hebben tot nu toe bijna evenveel afval van de MSC Zoe verzameld als de professionele bergers op de Noordzee. Bij de ramp met het schip begin januari is in totaal zo’n 3436 ton afval in zee gekomen. Daarvan is nu minstens 2068 ton afval opgeruimd.

Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van Veiligheidsregio Fryslân. Er zwerft nog altijd ruim 1300 ton rond. Op een twintigtal containers na die kort na het ongeluk werd geborgen, zijn er geen hele containers meer aangetroffen: alles is stukgeslagen. Er zijn 269 geïdentificeerde containerdelen met unieke containernummers geborgen.

In twee van de overboord geslagen containers zaten gevaarlijke stoffen. In de Noordzee is op Duits grondgebied de container met dibenzoylperoxide gelokaliseerd en geborgen. De locatie van de container met lithium-ion-batterijen is nog niet vastgesteld.

Gestaakt

Bergingsschepen hebben sinds half januari tot eind maart ongeveer 1074 ton uit de Noordzee gevist. Drie schepen worden 24 uur per dag, zeven dagen per week ingezet om de troep op te ruimen. ,,Het is een enorm gebied. Ik vrees dat we nooit de volle honderd procent zullen kunnen opruimen, maar de bergers doen wat ze kunnen", zegt De Feijter. Naar verwachting kunnen de bergingswerkzaamheden deze zomer gestaakt kunnen worden.

Vrijwilligers, loonwerkers en functionarissen van waterschappen en natuurverenigingen raapten op de stranden, in de duinen, in de kwelders en op de dijken circa 994 ton. Vissers worden ingezet om drijvend afval op te vissen.

Van die 994 ton aan afval die werd geraapt, werd 6 ton op Texel gevonden, 60 ton op Vlieland, 251 ton op Terschelling, 354 ton op Ameland en 266 ton op Schiermonnikoog. Aan de Nederlandse kust werd nog eens 57 ton geraapt. Op alle strandovergangen van de Waddeneilanden zijn speciale containers geplaatst waar bezoekers van het strand afval kunnen deponeren, maar daarin wordt vrij weinig afval verzameld. Er spoelt de laatste tijd relatief weinig aan op het strand.

Volledig scherm Een van de achttien aangespoelde containers. © ANP