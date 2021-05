Wachttijd voor operaties kan drastisch verkort worden dankzij een belletje naar zorgverzekeraar

Uit een rondgang langs de vier grootste verzekeraars blijkt dat wachtlijstbemiddeling bij Zilveren Kruis tot nu toe in 2021 een gemiddelde besparing oplevert van 49 dagen. Als de bemiddeling succesvol is, lukt het via Menzis zelfs om gemiddeld 78 dagen eerder aan de beurt te zijn. VGZ heeft geen exact getal paraat, maar herkent zich in een tijdswinst van gemiddeld ‘meerdere weken’, afhankelijk van het soort operatie.