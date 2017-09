Waarschuwing voor dichte mist in hele land

Weinig animo onder vrouwen voor Actie Zeikwijf, toch succes

23 september Het waren vandaag geen duizenden, maar honderden vrouwen die meededen aan de Actie Zeikwijf. Toch is de organisatie niet ontevreden. Cathelijne Hornstra: ,,Iedereen in Nederland weet ervan. Dan kun je best zeggen dat het is geslaagd.''