Waarschuwing: neem deze tien kruiden nooit in met medicijnen

De wisselwerking tussen valeriaan en antipscychotica is precies zo’n ongelukkige. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat het middel alprazolam, voorgeschreven bij angst- en paniekstoornissen, minder snel wordt afgebroken in het lichaam. De patiënt krijgt een hogere hoeveelheid van het medicijn in zijn bloed, waardoor het middel sterker werkt, maar ook de kans op bijwerkingen vergroot. Denk aan sufheid, concentratieproblemen en zelfs hartkloppingen en depressieve gevoelens.



In de waarschuwingscampagne van het CBG worden tien kruiden eruit gelicht: ginseng, rode salie, kurkuma, ginkgo, groene thee, knoflook, mariadistel, Sint-Janskruid, valeriaan en rode zonnehoed. Daarbij gaat het niet om kruiden zoals ze in de keuken worden gebruikt bij het koken, zoals een teentje knoflook of een theelepel kurkuma, maar om plantenextracten die in hoge concentraties in capsules of drankjes zijn verwerkt. Hetzelfde geldt voor groene thee. Eén kopje kan geen kwaad, maar meer dan een halve liter kan er al voor zorgen dat medicijnen zoals bètablokkers minder goed werken. In de toekomst zal het CBG de lijst uitbreiden met nog meer kruiden.



Kruidensupplementen zijn populair, bleek uit onderzoek van het RIVM in 2017. Tien procent van de mannen, zeventien procent van de vrouwen en dertien procent van de kinderen gebruikt deze producten.