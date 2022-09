Waarschuwing: code geel voor onweersbuien met kans op hagel en lokaal veel neerslag

Rond half tien trokken de eerste buien al over Zeeland ons land binnen. Ook in onder meer Friesland, Drenthe en Flevoland regent het nu. Voor de rest van de avond worden nog meer regen- en onweersbuien voorspeld.

In de nacht kan ook de rest van het land te maken krijgen met het noodweer. Plaatselijk kan veel regen vallen in korte tijd, aldus het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Ook is er kans op hagel. Verkeer kan last hebben van de buien. Er staat buiten de buien om weinig wind.



Morgenochtend heeft het onweer het land via het noordoosten weer verlaten.

Vissen de dupe

Vissen kunnen massaal het loodje leggen door hoosbuien die in de komende dagen in Nederland worden verwacht. Door een fikse regenbui spoelt vuil, zoals hondenpoep, van de kurkdroge straten in het water, zegt waterschap Vechtstromen in Overijssel. Sommige riolen kunnen ook een grote hoeveelheid regenwater ineens niet aan. Ze stromen dan over en lozen ongezuiverd water in een vijver of sloot. Dat zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het water heel snel zakt.

Waterschappen waarschuwen dat mensen niet zelf dode vissen uit beken, vijvers en slootjes moeten halen, want daardoor komen de vissen nog verder in moeilijkheden. De schappen nemen maatregelen als ze een melding krijgen van naar zuurstof happende of dode vissen.

