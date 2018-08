Waarom zouden Amsterdamse criminelen een Iraanse dissident liquideren?

In november 2015 sturen twee Amsterdamse huurmoordenaars elkaar versleutelde berichtjes. ,,Bro, een Turk hij werkt gewoon alles electro shit of zo hij rijd witte busje met eneco er op. waarom hij moet slapen weet ik niet en wil niet eens weten hahahah simpele mannetje gezin gewoon alles.”

De man die een maand later voor zijn huis in Almere wordt geliquideerd (’gaat slapen’) , op weg naar zijn witte Eneco-busje, is geen Turk, maar een Iraniër. Uit politie-onderzoek blijkt dan al snel dat het slachtoffer niet is wie hij leek. De man die jarenlang een gewoon leven leidde als Ali Motamed, een elektricien uit Almere, is in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi, een lid van de Iraanse verzetsbeweging Mujahedeen-Khalq die in Iran ter dood is veroordeeld vanwege een bomaanslag op een partijkantoor in 1981, waarbij 73 mensen omkwamen. De politie houdt die informatie op dat moment geheim.

Noffel

Donderdag meldde Het Parool, dat het onderzoeksdossier waarin de versleutelde berichten staan, inzag, dat een van de mannen die de berichten uitwisselde de bekende Amsterdamse crimineel Naoufal F. is. Die ‘Noffel’ zit momenteel een celstraf van 18 jaar uit voor een andere (mislukte) liquidatie, waar hij opdracht tot gaf. Vandaag komen twee andere verdachten van de liquidatie van de Iraniër voor de rechter in Amsterdam.

De vraag waar het politiedossier nog geen antwoord op geeft: Waarom leggen Amsterdamse crimelen een Iraanse staatsvijand om? Uit niets is gebleken dat ‘Ali Motamed’ in Nederland het criminele pad was opgegaan. Was het Iran dat via via de opdracht gaf het doodvonnis op de vermeende bommenlegger dan maar in Nederland uit te voeren?

Volledig scherm Mohammad Reza Kolahi Samadi leefde als Ali Motamed in Almere. Hij werd in Iran gezocht in verband met een grote bomaanslag in 1981 © Politie

Eenzelfde vraag ligt nog open bij een andere opzienbarende liquidatie: november vorig jaar wordt voor zijn huis in Den Haag Ahmad Nissi doodgeschoten, een Iraanse dissident die sinds 2006 in Nederland woont. Hij leidde vanuit hier afscheidinsgbeweging ASMLA, die streeft naar onafhankelijkheid van de Iraanse regio Khuzistan en verantwoordelijk wordt gehouden voor diverse bomaanslagen in Iran. De liquidatie is net zo professioneel uitgevoerd als die in Almere. In juni loofde de politie 20.000 euro uit voor de Gouden Tip en meldt dat er een ‘crimineel netwerk uit Rotterdam’ in beeld is voor de moord. Nabestaanden van Nissi zeggen echter al maanden dat Iran achter de moord moet zitten.

Een theorie is dat Iran opzettelijk de liquidaties laat uitvoeren door criminele organisaties, om zo zelf uit beeld te blijven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de contacten die de aan Iran gelieerde Hezbollah-organisatie heeft in de drugshandel.

Volledig scherm Ahmad Mola Nissi voor het logo van de ASMLA. © @ahwazona.net

Het idee dat de moorden zijn geïniteerd door Iran werd begin deze zomer nog versterkt doordat Nederland twee Iraanse diplomaten het land uitzette. Zijn\ werden uitgewezen aan de hand van informatie van geheime dienst AIVD. Volgens een Iraanse krant ging die informatie over betrokkenheid bij de moorden, Nederlandse instanties willen er niets over zeggen.

Halve kilo springstof

Dat de Iraanse geheime diensten in Europa zeer actief zijn, is al jarenlang bekend. Dat bleek ook afgelopen juli nog. Toen werd in België een Belgisch/Iraans koppel opgepakt dat een halve kilo springstof in hun Mercedes had liggen. Ze zouden er een aanslag mee hebben willen plegen op een bijeenkomst van de MEK, de politieke tak van de Mujahedeen-Khalq in Parijs. Voor dat plot werd ook een Iraanse diplomaat van de ambassase in Wenen opgepakt, hij zou de springstof aan het echtpaar hebben gegeven. Iran zelf ontkende dat er een plan zou zijn voor een aanslag op de bijeenkomst.