Waarom zou je je als gezonde dertiger laten inenten tegen corona? En andere vaccinatievragen

Als gezonde dertiger of twintiger loop je nauwelijks kans om vanwege een Covid-infectie in het ziekenhuis te belanden of te overlijden. Waarom zou je je dan toch laten vaccineren?

Niet in de laatste plaats vanwege het risico op long Covid, langdurige klachten. ,,Ongeveer een op de tien mensen die corona krijgt, kampt langer dan drie maanden met de gevolgen. Een op de honderd zelfs langer dan een jaar, is het beeld dat we krijgen uit voorlopige studies’’, aldus immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC). ,,Die klachten, zoals extreme vermoeidheid en concentratiestoornissen, zijn leeftijdsonafhankelijk. Ook twintigers die niet eens heel ziek zijn geweest door Covid, zijn soms al een jaar uit de running.’’