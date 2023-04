Waarom wij misschien toch minder blij moeten zijn met al die 'schattige' ooievaars

Pas op met verheerlij­ken van dik zijn, zegt deze arts: ‘Je gaat eerder dood’

Wouter Vening, specialist in maagverkleiningen, vindt dat hij van zich moet laten horen. Want zoetjesaan lijkt er een sfeer te gaan ontstaan dat overgewicht helemaal niet erg is, stelt de Arnhemse chirurg vast. ,,En dat is het wel.”