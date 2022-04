Waarom we (toch) nog steeds proefdieren gebruiken

Politie treft 125 verwaar­loos­de cavia’s in loods: ‘Sommige waren meer dood dan levend’

De politie heeft donderdag in een loods bij een manege in Haarle, in Overijssel, 125 verwaarloosde cavia’s aangetroffen. Ze verbleven in zwaar vervuilde hokken en hadden huid- en vachtproblemen. „In de kooien lag een dikke laag ontlasting. Binnen kon je daar bijna niet zijn.”

22 april