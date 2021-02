Waarom we onderaan bungelen: ‘Mensen denken dat De Jonge de baas is van ons zorgstelsel’

Kevin ziet dat zijn gestolen telefoon in een azc ligt, maar krijgt hij hem nog terug?

30 januari Wat als je telefoon wordt gestolen, je via traceersoftware ziet waar die is, maar je deze niet terug kan krijgen? Het overkwam de Rotterdamse pakketbezorger Kevin van Munsteren in Harderwijk. Nu weet hij dat de telefoon in het asielzoekerscentrum van Harderwijk ligt, maar na zijn aangifte kan de politie niets voor hem doen. Wat nu?