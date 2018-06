Waarom niemand meer topless durft (en vroeger wel)

VIDEO Liefde op de vliegbasis: 'Ik dacht gelijk, hier komt gedoe van'

10:45 Twintig jaar lang zijn ze al een stel binnen de krijgsmacht. Nooit eerder was er publiekelijk gedoe over, tot nu. Harold Boekholt neemt het commando van vliegbasis Eindhoven over van zijn vrouw Elanor. Onwenselijk, klinkt het. De luchtmacht lijkt zo wel een familiebedrijf. Maar daar is toch niets mis mee, vindt het echtpaar zelf.