Waarom Monica haar 17-jarige dochter liet steriliseren: ‘Een verdrietige dag, maar een goed besluit’

Naar aanleiding van nieuws van afgelopen week en de discussie die eromheen leeft, klom Sluiseman in de pen. Via onderstaande ingezonden brief wil ze graag een inkijkje geven in haar keuze. En in het leven van haar dochter.

‘Het was deze week weer in het nieuws: verplichte anticonceptie bij mensen (vrouwen) die – al dan niet tijdelijk – niet in staat zijn om een kind een veilig leven te geven. En hoewel ik me realiseer dat het een heel precair onderwerp is en dat er heel goed naar gekeken wat voor elk individu het beste is, ben ik voor.