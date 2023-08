Waarom lopen ontgroeningen bij studenten soms zo uit de hand?

Kijken = Weten is een videoserie van AD Play. Play is het gratis videoplatform van deze site. Heb je tien minuutjes over? Check dan een van onze nieuwswaardige videoseries. Naast onderstaande uitlegvideo’s zie je op Play ook de nieuwe videoserie met Sander Schimmelpenninck over waar het vermogen van de familie Philips is gebleven. Je vindt Play via de rode navigatiebalk boven- of onderin je scherm. Of breng een bezoekje aan ad.nl/play.