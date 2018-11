Waarom ligt het wapen van een topnazi in het Nationaal Militair Museum?

Vermiste dakloze uit Hummelo lag 8,5 jaar aan overkant van de weg

11:30 Ger Homma liep in april 2010 weg uit een verblijfhuis voor daklozen in Hummelo. Sindsdien was hij vermist. Er is naar hem gezocht, maar hij bleef spoorloos. 8,5 jaar later werden zijn botresten gevonden in een bosperceel aan de overkant van de weg.