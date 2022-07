Waarom je nu overal vliegende mieren ziet: ‘Ze zijn bezig met hun bruidsvlucht’

met video Rat tussen de sla bij Grieks restaurant in Mall of the Nether­lands: ‘Ik kom hier nooit meer terug’

Je zal maar een broodje gyros willen bestellen en een rat in de slabak van het restaurant tegenkomen. Een filmpje van zo’n voorval werd de afgelopen dagen veelvuldig gedeeld op sociale media. Het blijkt te gaan om een Grieks restaurant in de Mall of the Netherlands in Leidschendam.

11 juli