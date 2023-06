Waarom dit huis 86 kijkers heeft, terwijl anderen hun huis nauwelijks kwijtraken: ‘Dit is een signaal’

De knusse Bultkroos 20 in Zwolle heeft 86 aanmeldingen voor kijkers, in een tijd dat sommige kopers hun huizen aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Prijs voor het stulpje in een nieuwbouwwijk, van 89 vierkante meter: drie ton. Wat maakt dit huis nu juist zo populair? ,,Dit is een signaal naar de gemeente: er moeten meer betaalbare, kleinere huizen bijgebouwd worden.”

,,Nee joh!", roept Marlies wanneer makelaar Frank Huibers vertelt dat er nóg 85 geïnteresseerden voor deze woning zijn. Ze is net nieuwbouwwoning aan de Bultkroos 20 in de wijk Stadshagen binnengestapt, kijkt rond naar de groene muur en grijze bank. ,,Ik dacht dat de druk een beetje van de woningmarkt af was.” Huibers knikt. ,,Dat is ook zo, maar deze is tóch heel populair.”

‘Dit is wel heel extreem’

Vijftien ‘normale’ bezichtigingen heeft Huibers vandaag, en vanavond was er nog een ‘open huis’ voor de overige 75 geïnteresseerden. ,,Ja, dat wordt nog wel een chaos. Ik ben nog aan het bedenken hoe we het precies gaan doen”, peinst de makelaar van tevoren. ,,Want je kan moeilijk zeventig mensen in één keer in het huis laten. Misschien in groepjes van tien. En dan één erin, één eruit.”

Vraagprijs van deze woning: drie ton, voor een woonoppervlakte van 89 vierkante meter. De woning ligt vlakbij de Milligerplas, heeft energielabel A, vier slaapkamers en keuken, badkamer en toilet zijn relatief nieuw. ,,Dus we hadden wel verwacht dat er tien, vijftien geïnteresseerden zijn zijn. Maar 86... Dat is wel heel extreem", zegt de makelaar van Makelaarsland. ,,De vraag naar moderne woningen tussen de drie en vier ton is hoog, zie ik.”

Kai en Meng An Tang bekijken samen met makelaar Frank Huibers de woning.

‘Gelijk een afspraak ingepland’

De prijs is ook één van de voornaamste redenen dat Marlies uit Almere geïnteresseerd is in het huis, vertelt ze. ,,En vlakbij de natuur, dat is ook mooi. Het heeft alles wat ik wil, maar ook in een prijsklasse die ik nog kan betalen in m’n eentje.” En ook kijkers Kai en Meng An Tang zijn hier gekomen vanwege de prijs én het energielabel. ,,Het past binnen onze wensen", zegt Kai, terwijl zijn vader de CV-ketel bekijkt. ,,Toen hij online kwam, hebben we gelijk een afspraak gepland.”

Makelaar Oscar van Schaverbeke, eigenaar bij Rodenburg Makelaars, herkent dat energiezuinige huizen van rond de drie ton enorm populair zijn. ,,Voor vergelijkbare huizen hebben wij ook zo 15 kijkers. Dat komt regelmatig voor. Maar dit is wel héél erg veel. Duurzaamheid is een belangrijk item op dit moment. Moderne, goed geïsoleerde huizen verkopen een stuk makkelijker dan oude huizen waar je nog veel aan moet doen. En koop je een huis met energielabel A, dan krijg je rentekorting.”

77 procent boven de vraagprijs

Wie op Funda kijkt, ziet gelijk de schaarste van het aantal betaalbare energiezuinige woningen: negen koopwoningen met energielabel A van rond de drie ton staan er online. Twee daarvan zijn nog te bezichtigen: de woning aan de Bultkroos, en een aan de Von Weberhof 56 in Holtenbroek. Die heeft een iets hoger prijskaartje: 325.000 euro. De rest van de woningen is ‘onder bod’ of ‘verkocht onder voorbehoud’.

Huibers heeft zijn tablet tevoorschijn getoverd, tikt wat dingen in op het scherm. ,,In de afgelopen drie maanden zijn er 13 woningen verkocht in nieuwbouwwijk Stadshagen: daarvan is 77 procent boven de vraagprijs verkocht", zegt hij, kijkend naar zijn scherm. En dat terwijl over de gehele linie rond de 30 procent van de huizen boven de vraagprijs wordt verkocht.

‘De vaart erin’

Beide makelaars zien hier één duidelijke boodschap in: dat er meer duurzame starterswoningen in Zwolle bij moeten komen. ,,Dit is een signaal naar de gemeente: er moeten meer betaalbare, kleinere huizen bijgebouwd worden", zegt Huibers. Dat beaamt Schaverbeke. ,,De vaart erin, wat ons betreft, met die starterswoningen. Maar niet alleen, want je moet ook zorgen dat er doorstroming is.”

Marlies gaat nog even nadenken of ze een bieding gaat doen. ,,Maar het is wel een heel leuk huisje.”

18:30 uur: Uiteindelijk waren er ruim 25 geïnteresseerden aanwezig op de kijkdag. Mensen hebben tot dinsdag 14:00 uur om een bod te doen: daarna gaat Huibers de biedingen met de verkoper bespreken.

Makelaar Frank Huibers