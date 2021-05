Waarom de belastingbetaler wél moet betalen voor de vakantietest van jonge, hardwerkende mensen

Wij hadden wél op de pauzeknop gedrukt. Vakantie! Het hoofd leegmaken: elk mens heeft het nodig, zeker in tijden als deze. Mooi dus dat de eerste landen nu op geel zijn gefloept. Jaja, Nederland is ook mooi, ik weet het. Maar er zijn nu eenmaal hele volksstammen die hun al vóór corona geboekte vakantie hebben verzet naar dit jaar of die gewoon snakken naar een paar weken Spanje. En daar is he-le-maal niks mis mee.